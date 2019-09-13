潛艦國造

台灣前防長蔡明憲在華府說，台灣還有未滿足的防務需求，而建立現代潛艦部隊，以嚇阻對岸攻台已成為當務之急。

據美國海軍研究協會新聞（USNI）網12日報導，蔡明憲周三在華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）說，台灣在那方面遠遠落後。而在小布希政府售台柴電潛艦案未成後，如今台灣只能靠自己打造潛艦。不過，他說，「我們需要美國、日本，還有其他國家的技術支援」。

而哈德遜研究所美國海權中心主任克羅普希（Seth Cropsey）說，台灣所需要的技術支援包括魚雷系統，還有戰鬥整合等。不過，據蔡明憲估計，就算台灣有技術支援，以及台灣強大的財務基礎，仍須5-7年才能交付第一艘國造潛艦。同時他也指出，台灣仍在設法採購二手潛艦，以滿足眼前的國防需求。

而克羅普希認為，台灣要提升潛艦隊的水準，以因應對岸構成的挑戰與可能動武的威脅，還有許多必須要做的。

(中時電子報)