將台大校長管中閔判決申誡懲處的公懲會委員長石木欽，被司法院指涉及行為不檢點並將送交司法院人審會議處，石木欽發聲明稿澄清，是因「個人審判作為不能見容於當道，竟成鬥爭下的犧牲品」。

石木欽表示，他以高標準自我期許，只能辭職以示清白，他不是憂讒畏譏，然司法清白不容懷疑，他個人清譽又豈能受人指點；他行事從來仰不愧天、俯不性地，去職不是因流言蜚短，而是愛護司法。

(中時 )