管中閔判決招議？ 石木欽聲明自清 17:502019/09/13 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 林偉信翻攝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 將台大校長管中閔判決申誡懲處的公懲會委員長石木欽，被司法院指涉及行為不檢點並將送交司法院人審會議處，石木欽發聲明稿澄清，是因「個人審判作為不能見容於當道，竟成鬥爭下的犧牲品」。 石木欽表示，他以高標準自我期許，只能辭職以示清白，他不是憂讒畏譏，然司法清白不容懷疑，他個人清譽又豈能受人指點；他行事從來仰不愧天、俯不性地，去職不是因流言蜚短，而是愛護司法。 (中時 ) #司法 #聲明稿 #發聲 #清白 #司法院 也許您會感興趣 推薦閱讀 批司法不義 施明德曝被綠色法官嗆逼和解往事 12:532019/09/10 政治 《電機股》大同股借券放空疑點多，股東狀告司法機關 17:562019/09/10 財經 施明德轟台灣司法須靠拜拜 04:102019/09/11 政治要聞 藍委批：蔡碧仲護航陳明文 蔡政府司法改革破功 12:082019/09/11 政治 施明德曝綠色法官嗆逼和解 錄音證明沒這回事 17:142019/09/11 社會 黎明幼兒園長林金連宣布參選立委，為不公不義發聲 02:512019/09/13 政治 違反法官倫理及不當接受招待！公懲會委員長石木欽請辭下台 06:322019/09/13 社會 涉行為失當 司法院證實 公懲會委員長石木欽請辭 10:362019/09/13 社會 退黨後首發聲 郭台銘曝最佳副手是她 17:432019/09/13 政治 社會熱門新聞 管中閔判決招議？ 石木欽聲明自清 - 社會 蔡英文士林宮廟參拜 場外轎車撞重機騎士不治 - 社會 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 SOD劇情？男友在旁邊 女大生控越籍按摩師性侵 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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