後龍新港社舉行牽田祭，將在慈安宮前廣場舉行祭典。〔謝明俊攝〕

後龍新港社舉行牽田祭，活動首日展示「斗葛」族人傳統藺草編織。〔謝明俊攝〕

後龍新港社舉行牽田祭，展示傳統鹿皮衣。〔謝明俊攝〕

後龍新港社舉行牽田祭，由長老擔任部落導覽。〔謝明俊攝〕

平埔族道卡斯族在國內最後一個聚落─苗栗縣後龍新港社，每年到農曆8月半都會舉辦慶祝秋收的「牽田祭」，今年的牽田祭從13日正式展開，為期2天的祭典中，除了安排部落導覽、古文物展示解說、傳統藺草編織、竹編以外，還有新港社最傳統的「mata」賽跑，祭典的高潮則是在14日晚間祭典「patay」，族人將會在部落中心廣場吟唱傳統祭歌，迎接祖靈下凡。

位在後龍鎮新民里的舊道卡斯族新港社，分成東、西兩社，目前有族人約1700多人，由於在台灣光復以後，族人為了保存純正血統，曾有一度嚴禁族人與外族同婚，這個措施後來解禁，但卻促成目前道卡斯族在國內所留最後聚落。

新港社的道卡斯族人，因接受了以種植稻米的漢族文化後，從過去的捕獵生活改成農耕生活，因而在每年秋收之後，舉辦牽田祭，以感謝上天及祖靈保佑來年順遂，過去牽田祭一年辦2次，分別是農曆的7月半及8月半，但中間停辦多年後，2002復辦，族人決議改成一年一次，並選定中秋節舉辦。過去，牽田祭舉行時，整個新港社會由族人實施封社，嚴禁外族人進入干擾祭儀，但現今，新港社人為了對外宣揚僅存的平埔族聚落文化，改採開放，並安排耆老解說導覽介紹。

今年的牽田祭，是從13日開始，為期2天，首日活動，新港社準備了古文物展示介紹及部落導覽，開放民眾報名參加，一早就有多位專程從台北包車南下的民眾到場參觀，現場並出現一名外籍觀光客，從頭到尾詳細聽著耆老解說。由部落耆老一一解說過去族人所使用的生活器具、衣著等物品，以及早年部落傳承下來的故事，讓參觀民眾收獲多多。

(中時 )