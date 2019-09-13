新港社平埔族人要求正名回復為「斗葛」族，捨棄日據時代留下的「道卡斯族」。〔謝明俊攝〕

早在清朝時代，後龍平埔族新港社人自稱為「斗葛」〔Taukat〕族人，到了日據時代，日人為了方便統治，將平埔族竹塹社、新港社及通宵社等3社統合起來，命名「道卡斯」族，延續至今，竟成定名，為此，新港社人從去年起就發起正名運動，要將族名改回「斗葛」，捨棄日據統治名稱，但至今未獲原民會同意，族人表示將持續爭取。

早在清朝時期，「斗葛」族人分布非常廣，北到新竹、南到台中大甲，甚至有部分族人還遷居至南投埔里一帶，但隨著漢化、日據統治等因素，「斗葛」族人逐漸逸失在漢族群中，目前僅剩後龍新民里舊新港社聚落，保存8成以上的純正「斗葛」血統，並保留了傳統「斗葛」族的牽田祭，成了「斗葛」族全國唯一代表聚落。

而過去新港社傳統部落領域也非常廣，族人活動範圍涵括北至造橋大潭〔現稱龍昇湖〕、南至後龍龍港、東至頭屋明德水庫，西至後龍海濱，都是新港社人傳統狩獵領域。

清代，新港社平埔族人自稱為「斗葛」族人，但在日人占據台灣後，為了方便管理，將新竹的竹塹社、通霄社及新港社合併，稱名為「道卡斯」，並沿用至今。

由於是日人所取名字，對「斗葛」族人卻是不願接受的歷史，因此，新港社人才發起正名運動，像來自新竹的「斗葛」族青年戴唯峻，為了尋根，特底回到新港社，加入「斗葛」青年團，全心替「斗葛」族正名行動努力。

(中時 )