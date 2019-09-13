新北市長侯友宜13日下午體驗自行車騎乘樂趣，從青潭河濱公園開始騎至碧潭渡船頭停車場，沿途欣賞河岸風光及進行闖關遊戲。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜13日下午體驗自行車騎乘樂趣，從青潭河濱公園開始騎至碧潭渡船頭停車場，沿途欣賞河岸風光及進行闖關遊戲。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜13日下午體驗自行車騎乘樂趣，從青潭河濱公園開始騎至碧潭渡船頭停車場，沿途欣賞河岸風光及進行闖關遊戲。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜13日下午體驗自行車騎乘樂趣，從青潭河濱公園開始騎至碧潭渡船頭停車場，沿途欣賞河岸風光及進行闖關遊戲。（葉書宏攝）

適逢中秋節，新北市長侯友宜今（13日）下午4時許前往新店區體驗自行車騎乘樂趣，從青潭河濱公園騎至碧潭渡船頭停車場，沿途欣賞河岸風光及進行闖關遊戲。侯友宜強調，該路段是河濱自行車道最後一哩路，大家集思廣益規畫，創造碧潭、青潭的觀光旅遊。

侯友宜從青潭河濱公園開始騎自行車，沿途行經青潭堰、海會寺、市定古蹟瑠公圳引水石硿、135公尺移動車道、新店渡船頭、和美山步道等，侯沿途停靠各景點進行闖關遊戲，更熱情與遊客合影，鼓勵民眾多多運動健身。

侯友宜表示，新北市河濱自行車道已經有200公里，新店風景優美，從新店溪右岸碧潭渡船頭到青潭河濱公園是最後一哩路，因為有渡船頭人力擺渡等問題，為了貫穿最後1.5公里，大家集思廣益，不僅保有人文景觀，民眾還可以健康運動。

侯友宜強調，該路段保留有青潭堰、海會寺及市定古蹟瑠公圳引水石硿等，保留最棒的古蹟，創造連貫式的自行車道，更利用浮筒等方式讓水路、陸路可以結合，創造不同的文化、運動體驗，分享碧潭最棒的風光。

(中時 )