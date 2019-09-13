每逢中秋節，警察打擊犯罪、維護交通，無法休假與家人團聚；台中市警5分局，13日在分局餐廳辦理自助餐，精心準備烤雞、月餅、柚子，除了為辛苦工作警察同仁加菜，為慶祝佳節特挑菜色，像柚子和蘋果象徵「平安」意味；分局長郭士傑說，創意過節、健康用餐，同仁也更有力氣拚治安。

分局長郭士傑為了慰勞平日辛苦執勤的同仁，今年想出不一樣的方式過中秋；給大家吃「烤雞」有好考績、烤鴨「壓壓馬路」象徵轄區交通順暢平穩，喝養樂多代表打擊犯罪、為民服務「多多益善」，柚子和蘋果是執勤「保柚蘋安」，還有應景月餅，有過節氣氛。

大台中警察之友會第5辦事處主任林貴容，特別準備加菜金加菜。另外準備知名餅舖禮盒贈予警察同仁，各派出所也有警友站分送月餅，其實也「別具意義」，意謂案件處理都要「餅公處理」。分局長郭士傑表示，警察工作焚膏繼晷、日夜輪替，中秋佳節慰勞基層同仁，為第一線治安努力，享用美食、團圓過中秋節。

(中時 )