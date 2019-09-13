20190815中天新聞 綠黑韓極混「遲到、睡覺、沒批公文」？！ 王淺秋、李四川強力反擊

鴻海創辦人郭台銘日前宣布退出國民黨，被外界視為參選2020總統大選前奏，引爆輿論兩極反應，然而資深媒體人陳揮文日前在廣播節目中直言郭台銘對不起國民黨之於，也忍不住為韓國瑜說話，透露曾被網友問「你覺不覺得中天在造神？」而陳揮文的答案更是直白地令人訝異，「對啊，中天在造神啊！」

韓黑們別見獵心喜，陳揮文話還沒講完，他坦言韓國瑜表現不如預期，但當一個人被這麼多媒體圍剿的情況下，「對啊，中天在造神啊！如果中天沒有挺韓國瑜，韓國瑜早就倒了，他早就謝謝收看了。」

陳揮文說韓國瑜被這麼多媒體圍攻、被這麼多充滿惡意的抹黑、抹黃、抹紅，這樣的圍剿誰受的了？更直言他比較擔心的不是韓國瑜的生理健康，而是擔心他的心理，「那是一種創傷，當你被網路這樣子莫名這樣黑，媒體這樣放大檢視，那個是創傷啊，那是外表看不出來的。」

對此聊天室的聽眾也紛紛留言「換做別人，早就發瘋了」、「中天，有情有義」、「的確如此，謝謝中天一直沒有離開」、「綠粉邏輯是只准綠媒造神...這種雙標」、「我相信韓總心理素質」。

(中時電子報)