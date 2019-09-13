繼去年《比悲傷更悲傷的故事》票房獲得佳績之後，滿滿額娛樂與上作娛樂、衛視電影台共同推出首部拼搏女力類型電影作品《女優，摔吧！》，電影結合令人暇想的AV女優和力與美並存的女子摔角題材，該片於今日（13日）中秋佳節舉辦開鏡儀式。演員夏于喬、鬼鬼（吳映潔）、黃心娣、那維勳、涂善存及張睿家出席團拜，現場大發爐讓劇組藏不住好心情，直呼好彩頭。該片導演周美豫是林依晨出道20年來的經紀人，去年擔任收視極佳的古裝劇《小女花不棄》監製及出品人，首度執導備受期待。

《女優，摔吧！》全體演員、導演周美豫及工作人員一同開鏡（滿滿額娛樂提供）

夏于喬之前曾許願想演女打仔，這次如願演出「摔角選手」的她，雖在開拍前的訓練中受傷，仍自我期許期地表示：「希望能盡全力完成電影，同時不要受傷造成大家的困擾，也期待可以透過電影讓大家看到我的另一種可能性！」她與導演林書宇新婚後首次度過中秋，無奈兩人當天各自有工作，中秋僅在工作中度過。

《女優，摔吧！》主要演員，左起黃心娣、夏于喬、鬼鬼（滿滿額娛樂提供）

黃心娣起初因在《蘭陵王》中飾演玉兔展露頭角，首次大銀幕演出就要挑戰動作打戲，她不僅研讀許多關於拳擊及摔角的影片，為了加強體能，花了約2個月的時間做足準備，她說：「除了劇組安排的摔角訓練，自己還做了重訓、瑜珈和游泳，只要體力可以，一定讓自己每天都運動。」她透露因為電影要開拍了，中秋當天除了和家人朋友團聚外，還是會保持體能鍛練和準備角色。

而鬼鬼對於這次分別演出AV女優和摔角選手，古靈精怪的她在培訓的過程除了覺得特別新鮮外，也打破她對於摔角的想像，對於全新的挑戰躍躍欲試。除了三人飾演的AV女優及摔角選手，這次演員們皆突破形象演出。曹蘭和那維勳演出昔日摔角界前輩級的風雲人物，而涂善存在戲中飾演暖男，將和軟爛前男友張睿家爭奪夏于喬的芳心，對於這次能看到台灣版的女摔角，兩人都眼睛發亮，對於三個漂亮女生的高反差挑戰都覺得十分佩服，自己也會努力將「暖」和「軟」的男性魅力表現出來，不讓「莓人愛」獨佔鰲頭。

台灣首部女子摔角電影《女優，摔吧！》，故事描述前往日本當AV女優的夏于喬、鬼鬼，因為不幸遇到AV界景氣寒冬，沒錢賺的兩人只好認命回台灣，陰錯陽差之下加入摔角俱樂部，與摔角高手黃心娣不打不相識，在經歷重重考驗後三人組成「莓人愛」摔角團體，爆笑表現讓俱樂部再攀高峰。該片劇本階段入選2017年金馬創投電影計畫，題材結合過氣AV女優與女摔角手，帶給觀眾娛樂和新奇之餘，一探追求夢想背後笑淚交織的故事。該片預計拍攝45天，將在10月底殺青。

(中時 )