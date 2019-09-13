▍薑荷花農場
占地約300坪的薑荷花農場，坐落於台中外埔水流東桐花步道旁，每年6到10月的花季總吸引許多內行人朝聖！薑荷花的外型就像鬱金香與荷花的綜合體，又被稱為「熱帶鬱金香」，而現場種植將近1萬5千株的薑荷花，一片花海呈現淡粉色，光看就讓人相當陶醉，彷彿一秒置身荷蘭。
▍甲后線自行車道
想看一望無際的黃金稻田不用衝台東！除了知名的伯朗大道之外，位在台中外埔地區也有一處秘境忘憂谷！甲后自行車道連結大甲、外埔與后里區，近期忘憂谷堤頂的自行車道也正式啟用囉～約有2公里長，一邊騎腳踏車還能賞花海，別忘記站上觀景台看風景。
▍八號隧道
激似神隱少女動畫中的場景就是這！位於泰安鐵道文化園區旁的后里圳磚橋與八號隧道，已有百年歷史的「神秘山洞」全長518.6公尺，四周佈滿綠色藤蔓及植物，建議大家可以走進隧道內往外拍，更能拍出微微透光的奇幻感，這絕對是目前最潮的ig打卡點！
(中時電子報)
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