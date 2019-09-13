男籃世界盃13日宣告準決賽開打，率先登場的澳洲與西班牙之戰，靠著魯伊在2OT接連投進兩顆三分球，帶動一波10比2致命攻勢，西班牙驚險以95比88氣走澳洲，隊史第2次闖進世界盃金牌戰，對手將是阿根廷跟法國之戰勝方。

雙方打完首節，西班牙靠著魯伊槍響同時的三分命中，取得22比21領先，但澳洲次節開始就打出11比2猛攻，也讓西班牙處於苦追窘境，上半場結束，澳洲反以37比32領先，米爾斯半場就摘11分，西班牙則以盧比歐9分最高。

靠著米爾斯繼續發揮強大火力，澳洲第3節一度拉開領先到11分，儘管西班牙持續緊咬，盧比歐卻在此節還剩19秒被吹技術犯規，但他馬上利用漂亮抄截回應裁判尺度，打完前3節，澳洲仍以55比51領先，比賽進入決勝第4節。

打到末節最後1分39秒，盧比歐妙傳給馬克蓋索上籃取分，西班牙追到69比70，接下來雙方進攻都沒建樹，米爾斯卻在最後28秒出現掉球失誤，拱手把球權交給西班牙，馬克蓋索最後8.7秒站上罰球線，穩穩罰進西班牙超前兩分。

米爾斯(右)雖替澳洲攻下32分，卻在最後時刻熄火。(路透)

這是西班牙從第2節過後的首次超前，但在暫停過後，澳洲執行最後一擊，米爾斯切入禁區製造犯規，沒想到他在最後4.7秒的罰球，第1罰雖然命中，第2罰卻彈框而出，盧比歐搶下防守籃板，只能匆忙三分出手沒進，比賽宣告延長。

打到第1次延長賽讀秒階段，雙方打成78比78平手，米爾斯最後14.2秒站上罰球線，這次他穩穩兩罰俱中，來到最後4.6秒，換成馬克蓋索兩罰俱中，澳洲發球進來後，戴拉維多瓦一個人闖到禁區拋投沒進，雙方打到第2次延長賽。

西班牙在第2次延長賽一開始，就靠魯伊兩顆三分球，帶出一波10比2猛攻，也徹底打亂澳洲攻守節奏，儘管米爾斯雖在最後48秒投進三分球，馬克蓋索卻在最後23秒投進致命中距離，確定西班牙勝券在握，也讓澳洲放棄追分。

馬克蓋索(暴龍)攻下全場最高33分，再次證明他在關鍵時刻絕不手軟，盧比歐(太陽)也替西班牙貢獻19分、12助攻與7籃板，魯伊17分、6助攻；澳洲則以米爾斯(馬刺)32分最高，凱伊18分、11籃板，波格特12分、9籃板。

(中時電子報)