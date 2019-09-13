嘉義市東市場攤商備妥中秋節應景的烤肉食材，方便民眾。（廖素慧攝）

嘉義市拚中秋節假期經濟，13日傳統市場擠滿人潮，民眾採買烤肉食材，買氣旺，晚上市府在蘭潭三信亭舉辦「三」生有「信」來嘉賞月活動，2019嘉義市社區劇場藝術季、嘉義文創園區「嘉義呼搭啦」飲品文化祭都登場。

嘉義市最熱鬧傳統市場東市場，一早就有大批採買人潮湧入，攤商準備好套裝的烤肉食材及用品，民眾整套帶著走，十分方便，肉捲、海鮮魚貨、牛肉與串燒、新鮮水果蔬菜，攤攤買氣旺，知名的美食小吃攤如王家牛肉湯，更塞滿思念家鄉味道的遊子。

晚上市府在新整修好的蘭潭三信亭舉辦「三」生有「信」來嘉賞月活動，現場發放蛋黃酥，有蘭潭湖面有絢麗的水舞表演，為中秋月色添情致。

中秋連假，嘉義文創園區舉辦「嘉義呼搭啦」飲品文化祭，推出飲品、導覽、小老闆市集；「嘉鄉‧遊於藝」嘉義古蹟日系列活動也熱鬧展開，遊客看木雕展，集章暢遊古蹟；2019嘉義市社區劇場藝術季有5場10團的音樂、戲劇、舞蹈演出，場場精彩。

市府表示，中秋節連續假日，嘉創文化園區、檜意森活村等景點有藝文活動吸引遊客，文化路夜市商攤也都強強滾，人潮帶來錢潮，官民攜手一同拚假期經濟。

(中時 )