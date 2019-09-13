岡山區欣欣市場13日轉型開幕，高雄市副市長葉匡時致詞表示，原欣欣市場為北高雄最重要的市集，但因環境較小、設備老舊，為隨時代轉型，在高雄市政府地政局、經發局及民政局等跨局處協助下，興建一個現代化的欣欣市場

葉匡時說，預期重新開幕的欣欣市場未來會是北高雄南北貨相當重要的集散地，也能夠讓當地民眾重拾過去的美好記憶，並帶動北高雄的繁榮發展。

葉匡時表示，原欣欣市場已有70年以上的歷史，相當熱鬧且擁有多元的當地農產品，包括眷村及各族群元素，可說是當地人共同的生活歷史記憶。

欣欣市場更見證了岡山空軍眷村時代演變的意義，以及台灣本省和外省等不同族群在庶民飲食、文化及生活上融合的重要象徵。

葉匡時指出，此次轉型興建，在理事長領導下，所有攤集商出資共同興建，高雄市政府地政局協助土地規劃、經發局進行財務協助、民政局則動員當地攤集商、區長、里長等 ，讓欣欣市場在短短一年多就能重新開幕，創造高雄傳統市場轉型非常好的新模式。

(中時 )