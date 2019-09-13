員林市農會推廣部主任曹理貴（中）前來陳家掛匾道賀，祝賀陳勝得陳世晋兄弟檔接連勇奪評鑑冠軍。（謝瓊雲攝）

陳勝得(前排中)陳世晋（後排中）兄弟檔接連勇奪火龍果評鑑冠軍，員林市長游振雄(右三)、縣議員曹嘉豪等人登門道賀，大讚是員林之光。（謝瓊雲攝）

員林市38歲青農陳世晋本業是車床師傅，從農3年當假日農夫，今年勇奪彰化縣，優質火龍果評鑑紅肉組評鑑冠軍，其實他的哥哥陳勝得也是該獎項去年的冠軍得主，兄弟檔接連奪冠，創評鑑史上罕見紀錄，員林市長游振雄、員林市農會13日和前往陳家掛匾祝賀。

40歲陳勝得與陳世晋兄弟兩人近年在埔心鄉、大村鄉等地，租地種植火龍果；原本在果菜市場送貨的陳勝得，9年前回家幫忙父親，從農前花許多時間到農改場上課、向專家請益，做足功課，果然一炮而紅、種出冠軍果品，特級品在網路行銷，單顆售價可賣到200元。

本業仍是車床師傅的陳世晋，3年前才開始跟著父兄腳步，租下4分農地，利用假日時間栽種火龍果，主要以紅肉品種「蜜玄龍」為主，另種植約1分地白肉種，明年打算再接再厲、報名白肉組評鑑。

游振雄和農會推廣部主任曹理貴等人一早到陳家祝賀掛匾，游振雄說，兄弟兩人堅持不使用化肥、農藥，改用有機資材，種出安全無毒、滋味香甜的火龍果，哥哥去年甫奪冠，弟弟今年又在激烈競爭中，以總分94分高分接棒拿冠軍，寫下評鑑記錄，更突顯青農的專業與認真。

游振雄說富含花青素、纖維質，是非常營養健康又能養顏美容的水果，現在是火龍果盛產季，「吃當季、食在地」邀請大家鬥陣來支持優質農產品

(中時 )