占地高達67公頃台中市西屯區水湳經貿園區內的中央公園，為全市最大公園，運用澆灌系統澆灌植栽，結合雨水感知器，自動根據降雨狀況調節水資源，節省園區二分之一以上水源浪費，目前中央公園第一標工區15.29公頃，水費驟降到每次3000元，相較過去達53萬元，節省逾百倍。
建設局長陳大田指出，中央公園每日澆灌需求為800噸，使用智慧澆灌系統至少可撙節400噸水量，一年365天節省約14萬6000噸自來水，在大面積維護範圍，所有植栽養護，含草皮修剪、雜草清除及植栽澆灌等工作，採科技化管理照護。
市長盧秀燕要求中央公園管理中心自今年4月成立起，每天早晚定時紀錄澆灌水箱水位值，由數據推算前一天水資中心進水量，一旦數據異常，即與水資中心交叉比對，持續追蹤問題，排除水源輸送至公園各角落瓶頸與障礙。
「省錢一姊」盧秀燕盯緊用水花費，節省公帑，中央公園獲得足夠水量，找到水源輸送過程中水資源浪費情形，旱季來臨也能解決園區用水需求與困境。
中央公園管理中心著手規畫，將滯洪池因暴雨所累積的雨水，回抽至園區澆灌水箱進行儲存再利用，充分運用大地水資源。
(中時 )
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