台中鑫廣門市Big7的不可思議咖啡館。（統一超商提供／陳淑娥台中傳真）

台中鑫廣門市為博客來、咖啡、烘培、糖果屋、生啤酒等多元複合業態。（統一超商提供／陳淑娥台中傳真）

7-ELEVEN去年12月在台北首創發表全新店型「Big7」，今年陸續在基隆、台中與高雄插旗，每家店均有5種以上複合型態；其中，台中鑫廣門市「Big7」位於住商混合區，空間風格以法式紅白藍色調、融合都會工業風，以不可思議咖啡、博客來、烘培、糖果屋及生啤酒5種複合型態為主。統一超商表示，預計年底前將在新北市、桃園、台南陸續展店，要讓「Big7」全台遍地綻放。

統一超商指出，全台第4家「Big7」高雄愛河門市12日正式開幕，設計全新招牌格外引人注目，因應複合店型持續展店，使用不同門市招牌區分「Big7」與一般門市，以愛河門市「Big7」為例，底色以金色為主搭配LED招牌。

統一超商表示，去年12月首創發表全新店型「Big7」，位於台大公館商圈博源門市，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙、生啤酒與超商等多種業態創新整合在單一門市內。歷經8個月後，今年8月中於基隆愛六門市與台中鑫廣門市，分別開出第二、三家「Big7」，第四家高雄愛河門市「Big7」也於12日正式開幕。

統一超商指出，「Big7」是目前業界複合種類最多、商品規畫精緻度最高的全新消費概念，去年台大商圈博源門市開幕後，目前業績已較去年同期成長超過2成，假日業績較平日成長超過3成，來客數最高一天甚至突破2000人。

統一超商表示，依據商圈特性、消費者日常需求設計，陸續發表美妝、健身、麵包、生啤酒、烤雞、咖啡、糖果、閱讀、披薩、聯名店共10種型態複合店型，目前全台有近400家複合店型門市。

統一超商出，「Big7」全台拓點，繼首家博源門市後，今年陸續在基隆、台中與高雄插旗，每家店均有5種以上複合型態，預計到年底前將在新北市、桃園、台南陸續展店，「Big7」全台遍地綻放。

(中時 )