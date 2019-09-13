鴻海創辦人郭台銘選擇在中秋節前退黨，資深媒體人黃智賢直指，看看此刻各家的民調，韓國瑜贏的機率令人憂心，韓國瑜除非選贏，否則國民黨不保。

黃智賢在臉書指出，郭退黨當然有權力的爭鬥，有意氣不平、有被羞辱的不甘。但若郭參選，即使贏了，踢下蔡英文和韓國瑜，最終成為藍營霸主，國民黨恐將分崩離析，國民黨內諸人將如政治溺水者，紛紛投奔各陣營，各自求生。這個黨會讓蔡英文用法律和政治徹底殲滅而泡沫化。

她點出，若最後蔡英文連任，「保送蔡英文」的標籤將跟著他恆久，他會是2000年的宋楚瑜。郭台銘的算盤應是，若想挖綠營和年輕人的票，想要承接柯文哲的選票。他就更反中一點，每天叫罵北京，等當選了再修復關係，但如此做不怕被自己的機關算盡反噬嗎？

黃智賢憂心說，蔡若連任，韓、郭不管誰第2、誰第3，都已經沒有意義，都是輸家。韓國瑜除非選贏，否則國民黨不保，韓國瑜連高雄市長位子，都可能被罷免。至於韓國瑜贏的機率，看看此刻各家民調數字，想想11月正式登記參選以後，民進黨還會丟出什麼招來，讓人不寒而慄。

黃智賢民進黨現在的操作，是努力讓郭和韓的聲勢勢均力敵，避免藍營有棄保的機會。而此時郭和韓忙著互打，兩陣營沒有人有興趣追著蔡英文說清楚博士論文事件？行政院長蘇貞昌竟然可以不按程序，悍然宣布要花600億延伸高鐵？只能說中秋節月圓，國民黨卻沒有團圓。

網友回應說：「這真是今年中秋節最讓人傷心的消息！！」、「國民黨，扶不起的阿斗，那麼好的牌，打成這樣。」

(中時電子報)