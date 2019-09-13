今天中秋節，不二坊店門外排隊人潮明顯減少。（謝瓊雲攝）

今天中秋節，不二坊店門外排隊人潮明顯減少；有民眾才排五分鐘就順利買到。（謝瓊雲攝）

中秋節當天仍有待購業者在不二坊店門口兜售蛋黃酥。（謝瓊雲攝）

彰化市排隊名店不二坊蛋黃酥，每年中秋節前兩個月，都造成搶購熱潮，因限量銷售還造成代購瘋潮，被網友稱為「蛋黃酥之亂」，排隊人龍造成交通秩序亂、附近居民、店家也都深感困擾，13日是中秋節當天，店門外排隊人龍銳減，而因明起店家將連休四天，讓警方和附近商圈稍稍鬆口氣，排隊人龍總算可以暫時退散！

由於送禮需求大減，中秋節這天不二坊店門外排隊的代購人龍明顯消退，有不少人發現排隊人不多，興沖沖加入購買行列。

有人說，原本以為要排很久，沒想到5分鐘就輪到他，花960元順利買到24顆，打算送給親友分享；另一人則向在店門外現場兜售的代購業者，買到5盒各6入裝的蛋黃酥，每顆約54元，比起前一天還喊到平均每顆120元的天價，還是很划算，不到24小時價差差很大。

由於每年中秋節前，不二坊連續兩個多月、天天開門營業，因此中秋節隔天起都會連休四天；附近陳姓居民說，雖然中秋節過後排隊來買蛋黃酥的民眾仍不少，有時候還會一路排到年底，但少了代購業者，人龍不會再那麼驚人。尤其是接下來四天，終於可以清靜清靜，過個悠哉的中秋連假，暫時揮別鬧哄哄、滿地垃圾和交通亂象。

(中時 )