Lamigo桃猿拿到上半季冠軍，不過下半季戰績掉到第3，牛棚不穩是很大原因。昨日先發投手洪聖欽2.2局丟7分退場，張明翔臨危受命中繼3局成功凍結中信兄弟攻勢，今日賽前張明翔表示，「現在是近幾年來狀況最不錯的一年。」

桃猿隊9月以來7場比賽吞下5敗，先發投手自責分率高達9.46，牛棚投手也不穩，自責分率高達7.22，成為桃猿想問鼎本季總冠軍的最大隱憂。不過昨日洪聖欽先發2.2局失7分退場，接手的張明翔表現亮眼，中繼3局被敲3支安打無失分，成功吃下長局數，緩解牛棚人力。

張明翔表示在賽前教練就有通知隨時準備上場，「當時第3局上場比賽還在前半段，所以盡量把投球局數拉長，別讓學長提早熱身，也沒有自我設限，盡力投為主。」張明翔提到教練曾交代投手佔了比賽輸贏很大部分，因此希望自己能適時跳出來承擔責任。

張明翔本季第2度升上一軍，他提到這段在二軍的日子提高變化球的控制能力，「上次在一軍時變化球不夠犀利，單靠直球沒辦法壓制中職打者，下二軍跟教練討論後，修正變化球得到不錯效果，尤其滑球都能丟到想要的位置。」

除此之外張明翔也提到，和教練討論後改變投球手臂延伸動作，雖然一開始有段「撞牆期」，一度懷疑自己是不是不適合這個球路，在耐心練習下調整狀況出奇的好，「現在調整還不錯，現在是近幾年來最不錯的一年。」

(中時電子報)