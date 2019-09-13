原住民委員會今 (13) 日在嘉義觸口牛埔仔草原（阿里山18號愛情絲路）舉辦第1屆部落餐桌節，共享好食光，推出限量299元超值餐券，吸引了大批民眾前來一嚐「原」味料理。原民會副主委汪明輝tibusungu e vayayana特別蒞臨活動現場與民眾共享美好食光。

汪明輝表示，原民會從今年開始舉辦部落餐桌節系列活動，從不同層面活絡產業發展，於8月底辦理的「原味達人料理爭霸賽」及「原味探索工坊」讓具餐飲專業知識的原住民族廚師及學生們深入研究原鄉食材，並以直播方式分享，讓大眾可以輕鬆把原住民族食材融入日常料理。

今日重頭戲「Ka^so’ay共享好食光」，是原民會與觀光局、阿里山風景區管理處、嘉義林區管理處、阿里山林業鐵路及文化資產管理處、嘉義縣政府、阿里山鄉公所以及番路鄉公所跨部會、機關合作，以野餐形式，搭配原鄉市集、原住民族樂舞表演、部落金曲卡拉ok及草地電影院等，結合原住民族食材、美食、傳統文化及部落旅遊等面向，打造不同以往的原住民族活動盛宴。

阿里山的9大部落包括逐鹿、山美、新美、茶山、樂野、來吉、里佳、特富野及達邦部落也一同到現場共襄盛舉，除了推廣阿里山在地特色農業-愛玉、咖啡、茶，也展現各自的特色遊程。活動適逢阿管處與阿里山鄒族9大部落共同推廣辦理的「阿里山部落鄒年慶」活動，從9月起每個月都有精彩的鄒年慶系列活動登場。

(中時 )