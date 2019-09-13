日本天主教司教協議會13日表示，羅馬教宗廳宣布，第266代教宗方濟各（Pope Francis）即將訪日，這是羅馬教宗時隔38年訪日，對天主教徒而言是一大盛事。

日本天主教司教協議會會長高見三明表示，代表日本天主教會由衷表示感謝與歡迎之意。教宗方濟各2013年3月13日就任後，隔年7月我(當時是副會長)及當時的會長岡田武夫大司教便前往梵蒂岡遞交邀請函。

高見表示，此後連續數次透過信件等邀請教宗訪日。教宗自身也曾在一般謁見時提及日本的天主教時代之事，並指示公布「站在火葬場的少年」(在遭原子彈投下的長崎，1名少年咬著嘴唇、背著已死幼童在火葬場等待火葬的照片。)，可說是為訪日留下伏筆。

儘管如此，深感若沒有眾人的理解與合作是不可能實現教宗訪日這等大事的。我很感謝教宗能在許多國家當中，選擇來天主教徒極少的日本訪問，為了讓訪日變得更有意義，我將繃緊神經努力準備，若能得到大家的支援則更是有幸。

這次教宗訪日的主題是「為了守護所有人的生命〜PROTECT ALL LIFE」，有關訪日的詳細行程及彌撒等相關資訊將隨時公布在特設的網站(URL:https://popeinjapan2019.jp)。

據日本文化廳《宗教年鑑》的統計，日本的天主教徒到2017年底共有44萬多人，基督教系的信眾則約192萬1834人。

(中時電子報)