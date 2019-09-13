高雄市長韓國瑜念茲在茲的「莫忘世上苦人多」，在地方發生效應，14日韓國瑜將來台中拜廟，台中市議長張清照的辦公室，就有一幅由書法家所寫的「莫忘世上苦人多」，成為國民黨立委參選人最佳「代言」，市議員李中說，這句話接地氣，感動人心；立委沈智慧辦公室也有支持者寫這幅墨寶，提醒傾聽民意。
李中表示，他要競選立委，這句「莫忘世上苦人多」，為他增加更多為民服務的動力，書法家張自強寫下「莫忘世上苦人多」，很多人來議長室，看到這句話更有感，提醒民意代表應該要隨時了解民間疾苦。
「民眾聽得懂！」李中說，感動人心的話，不是喊口號，台灣常說「最美的風景是人」，希望韓國瑜真誠的心，為台灣做事，讓大家過好日子。
沈智慧挺韓國瑜，也追隨他的精神，對「莫忘世上苦人多」感觸更深，在立法院的委員辦公室特別掛著這幅支持者寫的墨寶，以民之所欲，常在我心，時刻關懷民眾，做更多的建設與福利，造福地方，為國家前途發展盡心力，才是台灣百姓之福。
(中時 )
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