邱心志與女友「小太陽」出遊，她甜蜜依偎在他肩上。邱心志提供

邱心志（右）與肖戰（左三）日前為電影造勢。邱心志提供

金鐘視帝邱心志深耕大陸多年，近期和新生代古裝男神肖戰、人氣女星李沁合拍的電影《誅仙》剛上映，話題十足，感情上也傳出好消息，51歲的半百人生找到停靠港灣。他今在中秋佳節透露明年將梅開二度喜訊，與36歲的江蘇女孩步紅毯，事業愛情都得意，可謂「雙喜臨門」。

邱心志與演員前妻王藝璇有過一段婚姻，育有2個兒子，大兒子在台灣念書，現在已是國一生，念小三的小兒子跟著媽媽住上海，2人離婚後各自追求幸福，仍維持朋友關係。邱心志當年恢單後，曾和小24歲的大陸演員女友菅韌姿交往2年多，可惜戀情無疾而終，直到認識現任女友。

他護愛心切，考量她是圈外人，暫時不透露名字，低調稱她為「小太陽」。他們交往4年，已帶她到台灣見過爸媽，他也見過女方家長，由於11月將拍新戲，他說是否春天結婚未定，屆時在台北也不會辦婚宴。他甜誇女友最大優點是先不考慮自己、凡事先為別人著想，「而且能愛我的孩子」。往結婚、戀愛都和圈內人，他這次與圈外女孩走進婚姻，強調與圈內圈外無關，「緣份到了就到了，我很幸運碰到很棒的姑娘」。

他近期與以網劇《陳情令》暴紅男神肖戰及李沁、當紅女團「火箭少女101」成員孟美岐及包小松、港星葉童、梁家仁、徐少強等合拍電影《誅仙》，他飾演肖戰的師父，由於原著的師父角色是矮胖型，他為此增胖到80公斤。

他電影拍完便積極瘦身，靠針灸埋線，加上早上吃一片燕麥麵包、一顆蛋、喝牛奶，中午吃魚肉、青菜，晚上不餓就不吃，餓了就吃水果止飢，1個月內從80公斤瘦到74，凍齡有術，外型完全看不出已是年過半百的大叔年紀。

《誅仙》當時在零下20多度的北京拍攝，導演程小東每場戲都用大風扇營造飄逸感，尤其在飛行狀態，「肖戰的眼睛都吹到乾眼症，鼻涕眼淚不停的流，凍翻了」，邱心志笑說自己這輩子的雞皮疙瘩都發完了，以後再也不會有雞皮疙瘩了，動作導演出身的程小東對打戲要求高，對於他這樣的「老演員」也絲毫不放過。

(中時 )