沈智慧指出，只要國民黨團結，就一定能下架對手，從高雄市長選舉到總統初選，她一路挺韓，唯有庶民，才能感受「莫忘世上苦人多」的話，要支持韓國瑜「庶民選總統」。（立委沈智慧服務處提供／張妍溱台中傳真）

力挺韓國瑜的藍營黨立委沈智慧，針對郭台銘宣布退黨，13日臉書發文「目睹郭台銘從凝聚團結到翻臉不認帳」；沈智慧說，郭台銘做148天的國民黨榮譽黨員，原以為郭的加入，可讓國民黨大團結，但郭選輸不認帳、要退黨等，形同傷害國民黨，心中感慨，呼籲「韓粉」們要團結。

沈智慧表示，郭當時有國民黨「榮譽黨員證」，但不代表他有黨內總統初選的資格，因為「榮譽黨員」非「黨員」，資格；郭若要參選，必須還有黨齡期限問題，根據黨的規定，參加者得入黨4個月以上，才能參加初選，質疑郭來不及入黨參加初選，根本資格不符。

沈智慧說，後來中常委提議修改初選相關辦法為郭解套，打造國民黨總統初選辦法，國民黨盼透過民主程序，產生最強候選人，對黨、對國家都好，郭如願順利參加初選，只是最後輸了，從頭到尾「國民黨沒有對不起郭」。

沈智慧提到，國民黨有內規，無論中央或地方選舉，凡是要參加黨內初選，一定要簽署「切結書」，內容除了要簽署人遵守初選規定外，對於初選結果，也必須接受；若初選失敗，必須承諾不會違紀競選，必須服輸，據她了解，初選前，5位候選人僅郭台銘沒簽。

沈智慧指出，國民黨當時有韓、郭、朱、周、張5位表態參選總統，但不論誰出線，只要國民黨團結，就一定能下架對手，從高雄市長選舉到總統初選，她一路挺韓，認為唯有庶民，才能感受「莫忘世上苦人多」的話，要支持「庶民選總統」。

(中時 )