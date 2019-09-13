黛咪摩爾過去和小15歲艾希頓庫奇交往。（圖／達志影像）

56歲女星黛咪摩爾（Demi Moore）過去演出《第六感生死戀》走紅，最近她為宣傳自傳久違一脫，全裸登上雜誌封面，受訪時她侃侃而談自己悲慘過往，承認15歲遇到性侵，和第三任老公艾希頓庫奇（Ashton Kutcher）交往時曾懷上一個女孩，可惜懷胎6月時不幸流產，之後拚做人都失敗。

黛咪摩爾過去有過3段婚姻，她1985年和歌手弗雷迪摩爾結束5年婚姻，2年後嫁給布魯斯威利，兩人育有3個小孩，2000年離婚，之後黛咪與小她15歲的艾希頓庫奇熱戀，2005年結婚，還邀來布魯斯威利參加。最近黛咪摩爾推出自傳，自曝15歲時在南加州被強姦，一年後離家出走和吉他手男手同居。

談到布魯斯威利，黛咪摩爾說兩人進展神速，在4個月內就從交往、結婚進展到懷孕，但男方後來質疑她的演藝工作會影響家庭，兩人婚姻就畫上句點。2004年黛咪摩爾和艾希頓庫奇交往，兩人一度有愛的結晶，也將腹中女兒名字取好叫做「Chaplin Ray」，卻在6個月時小產，此後兩人無論怎麼努力，都傳不出好消息。

黛咪摩爾說，跟小15歲艾希頓庫奇相戀時像時光倒轉，自己有如重新歷經年輕少女時代，但婚後黛咪摩爾酗酒問題更加嚴重，加上發現老公外遇，2013年決定離婚，終止第三段婚姻。

(中時電子報)