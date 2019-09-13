央視中秋晚會今（13日）公布官方節目單，早前傳出將與日籍老公Akira首度合體出席的林志玲，卻消失在節目單上，引發外界熱議，更一度被懷疑是遭陸網友抵制之因。對此林志玲稍早也透過經紀人回應缺席原因「因為個人一點小小的突發狀況，很可惜沒有辦法與大家在舞臺上見面」，吸引網友瘋猜林志玲口中的突發狀況為何。

林志玲回應缺席央視中秋晚會原因，表示是個人一點小小突發狀況，引發陸網友好奇，「懷孕了？」、「結婚了考慮就多了」、「柯文哲不是爆了她都已經那啥了嘛……」、「檔期問題？」。

但其實林志玲父親林繁男，日前也向媒體透露女兒的肚皮進度，林繁男笑說自己那天也仔細看女兒肚皮，「我就是問她有沒有，她搖頭啦！」否認女兒有孕。不過被問起會不會想催孫？林繁男直言怎麼催？但也大讚小倆口很認真，同時也透露與日本女婿Akira都用三種語言溝通，有時候洋涇濱英語，有時日文或台灣話。

(中時電子報)