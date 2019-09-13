大港開唱停辦風波未歇，國民黨高市議員邱于軒再槓前文化局長尹立，13日中秋夜臉書發文，質疑10年來補助近5000萬元，培養出來的「大港開唱」，因品牌所有權在「與尹立友好」的私人廠商出日音樂，高市府及文化部一點權利都沒有，才會造成一旦廠商不辦，「大港開唱」就沒得唱，再度質疑尹立獨厚出日音樂，如今卻利用網路輿論試圖迴避議員監督。

邱于軒臉書「三問」尹立，先質疑公部門10年花了近5000萬，培養出來的「大港開唱」品牌，所有權在和尹立友好的「私人廠商」出日音樂，高雄市政府或文化部一點權利也沒有，現在才會發生廠商不辦、「大港開唱」就沒得唱的情形。

邱于軒接著強調，不是市府不支持「大港開唱」，而是出日音樂不提出申請，所以文化局無法協助補助，因為「大港開唱」所有權在與尹立友好的單位，「因人設事的不是我們！」

她並痛批，這幾年大港開唱品牌越來越響亮，贊助商也越來越多，既有門票收入，又有補助收入，還有贊助商收入，但補助金額從120萬漲到最高1000萬，「文化團體這麼多，為什麼您只照顧他！」

綠營認為是高雄市府配合邱于軒「查水表」，大港開唱才會決定停辦，對此邱于軒表示，不會害怕尹立等綠營人士引網民攻擊，監督市政，維護百姓權益，避免圖利「既得利益者」才不愧對高雄市議員的職位，「祝您和您的『文化局好友們』中秋節快樂！」

(中時 )