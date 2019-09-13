十三層遺址今晚中秋夜正式溫暖點亮！台電13日點亮十三層遺址，台電表示，從2017年起規畫點亮十三層計畫，首創公共藝術活化文化資產新模式，每晚六至九時準時點亮，歡迎民眾一同探索超美夜遊新秘境。

台電董事長楊偉甫表示，1987年接手台金公司遺留下的選煉廠後，過去被列為污染場址，塵封33年之後希望用公共藝術跟文化資產的方式再生。希望讓十三層過去的文化能重現歷史風華，更重要帶動地方創生。

楊偉甫指出，台電近年來致力於文化保存，希望藉由這樣文化帶動地方發展，除了在穩定供電的任務之外，也讓民眾看見台電在國家文化發展也相當的重視。未來四年還會推動各項活動，帶動在地觀光產業，也感謝在地居民願意一起合作。

台電說明，十三層遺址過往是瑞芳金瓜石最大選礦場所「水湳洞選煉廠」，1980年代晚期隨礦產減少和所屬台金公司結束營業轉由台電接管，後因土地金屬物質列為污染控制場址，台電除確保民眾不受影響，更因應十三層陸續入選新北市歷史建築、世界文化遺產潛力點，嘗試利用「遠觀型」公共藝術推動文資活化，與國際照明大師周鍊、一隱照明團隊，以及新銳藝術家何采柔合作點亮十三層，首創土地污染用地再利用新模式，期盼帶動在地發展。

(工商 )