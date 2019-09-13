花蓮縣政府觀光文化團赴日交流。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣文化局長江躍辰（右起）、觀光處長唐玉書、花蓮市長魏嘉賢 及原行處長陳建村等人坐上惠比壽山車，體驗盛岡山車文化。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

市長魏嘉賢送給盛岡市長的題詞是「盛情蓮心」，呼應花蓮市及盛岡市即將締盟友好城市。（花蓮縣政府提供／王志偉花蓮傳真）

地方觀光盛事-盛岡山車秋季遊行11月即將到花蓮進行，縣府觀光、原民以及市公所組團赴日拜會盛岡市長谷藤裕明、議長遠藤政幸，全力推動台日城市外交。雙方回顧及交流盛岡山車與花蓮間的歷史情誼，縣府觀光處長唐玉書也把握機會，爭取推動花卷-花蓮包機直航，谷藤市長允諾將傳達予岩手縣知事，期盼有機會促成！

花蓮縣長徐榛蔚及前縣長傅崐萁應邀赴日參加明天舉行的盛岡山車秋季慶典，先指派交流團先拜會盛岡市長谷藤裕明、議長遠藤政幸，全力推動台日城市外交。唐玉書代表縣長向市長及議長表達祝賀連任、當選之意，並積極爭取推動花卷-花蓮直航，她也感謝盛岡市長期以來對花蓮的支持與厚愛，強調花蓮縣相當珍惜這份長久以來的情誼。

花蓮是盛岡山車到訪最多次之處，從2002年起，今年是第4度訪花參與遊行，代表著雙方情誼相當緊密。徐榛蔚重視雙方情誼，今年將擴大辦理「太平洋溫泉花車嘉年華」，廣邀全國企業、團體共襄盛舉，她說，將是台灣規模最大且首先結合溫泉和花車遊行的嘉年華盛宴。

谷藤裕明市長歡迎花蓮交流團赴日參訪，對於此次花蓮的來訪期盼已久，盛岡山車秋季遊行是雙方交流的開端，透過遊行讓彼此情誼更加深化，今年11月將是第4度前往花蓮參與遊行，山車國外交流大都多是1次，而花蓮是交流最頻繁之處。明日是祭典首日，全體市民也引頸企盼與花蓮的朋友共同參與。

花蓮市長魏嘉賢形容這是兩個城市相當隆重的喜事，花蓮市以萬分期待的心情籌辦這次的締結事宜，同時藉由締盟來加強和日本的觀光互動，包括班機直航，讓更多日本人來到花蓮旅遊消費，活絡花蓮的商機。

魏嘉賢送給盛岡市長的題詞是「盛情蓮心」，呼應花蓮市及盛岡市即將締盟友好城市。

谷藤市長期待11月率團前往台灣，將盛岡山車的華麗呈現給花蓮的朋友，更盼望和花蓮市有更進一步的發展，雙方簽署友好城市，並以觀光為互動主軸，持續推動觀光及農特產品行銷等領域的交流與合作。

(中時 )