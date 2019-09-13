根據《旺旺中時》艾普羅民調，如果是國民黨韓國瑜對上民進黨蔡英文，蔡英文將以38.1%勝過國民黨韓國瑜的25.7％。三腳督情況下，蔡英文支持度為29.8％居冠，郭台銘為24.3％，韓國瑜為22.8％。但網民不信韓國瑜竟輸給蔡英文，po出韓國瑜造勢圖與蔡英文拜廟照片相較，指這才是真民調。

該網民po出韓國瑜新北造勢照片，那次造勢會場擠進35萬人，一掃民進黨多日來「黑韓」造成的低氣壓。不過，大會期間發生馬英九「被韓粉噓下台」事件，馬系議員指責這事破壞遭團結，更有人在臉書稱馬不想放過韓，引各界熱議。接著，郭台銘12日宣告退出國民黨，只差正式宣布獨立參選。引發郭台銘將向國民黨陣營挖腳傳言頻頻，馬英九、王金平人馬均為目標。其中，某議員被流傳擔任郭台銘青年部部長新聞，迫其出面澄清「完全沒有這件事」。但接連事件確實傷害到韓國瑜的民調數字。

網民另一張po圖是蔡英文拜廟，廟內是蔡英文維安隨從及綠營人士簇擁她，但廟外只是寥寥可數的民眾，完全不見民眾擁護蔡英文的氛圍。圖片下加註菜29趴，反諷蔡英文人氣。網民表示：「照片打臉，哈哈」，顯示近日民調就參考、參考，真的民調是在投票揭曉那天。

(中時電子報)