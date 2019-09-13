喜樂時代影城南港店將13樓影廳的第一排座位改裝為「Cine Bed喜樂床座」，讓觀影體驗更有愛，16日起至南港店官方臉書粉絲頁中回覆活動訊息，就有機會受邀到影城參加床座先躺先贏上市卡位體驗，參與「躺著看電影」電影欣賞會活動。

床座全都是採用與法拉利系出同門的雙人皮革製成的沙發床，每個床座都有提供舒適抱枕與毛毯，兩邊把手旁還設置有USB充電座，且每組床座最多可帶上2位不佔位的小小孩陪同，讓情侶、閨密好友、家人都能窩在一起看電影。

活動時間從16日至23日，24日將抽出18組貴賓並公布，每組邀請2位貴賓同行，每組貴賓最多可攜帶2位不占位兒童共同觀賞，抽獎方式是先到「喜樂時代影城 南港店」粉絲團按讚，接著在活動文按讚，並於留言處tag2位好友，回覆「XXX戀上一張床，Cine Bed 喜樂床座讓我們一起躺著看電影。」並公開分享活動貼文。

(中時 )