前韓團Wanna One人氣成員姜丹尼爾4度訪台，13日晚上在台北舉行見面會，現場福利給足開放台下粉絲拍照環節，他也走到延伸舞台獻出男友視角POSE、手臂肌肉、喝水秀喉結等姿勢，最有趣的是他還做花式伏地挺身，玩翻轉式、用手背撐地，展現超Man肌力，他說：「這套是以前在當B-boy時期的訓練。」

姜丹尼爾又唱又跳展現偶像實力。

同時姜丹尼爾也秀出舞蹈實力，在跟粉絲互動橋段「EAT AND DANCING」時，現場即興跳「雞舞」和「貢糖包裝舞」，相當具有畫面感，不過見面會中也發一個特別的小插曲，因為他在舞台上一直把玩、轉動手上的麥克風，後台工作人員以為是麥克風壞了，趕緊跑上台要幫他換，他才不好意思道歉表示：「只是覺得轉麥克風很好玩。」

姜丹尼爾不久前才決定幫粉絲取名叫Danity，他想過以後自己的應援色要是彩虹色，「我覺得應該是讓人感受到肯定顏色的混和體，需要大家一起填滿。」沒想到見面會現場台灣粉絲也獻上彩色的星星手牌，讓他看了相當感動，大嘆相處時間太短，「會讓粉絲們在我的心中一起呼吸。」

另在見面會前，身為釜山觀光大使的姜丹尼爾還向台媒介紹自己從來沒公開過的私房景點，是位於海雲台區的迎月山坡，「這裡是首次推薦，很適合散步，有許多特色咖啡廳，釜山美食則推薦台北粉絲喜歡麵食，推薦當地的小麥麵。」

私底下超愛貓的姜丹尼爾也透露，已為了台灣粉絲先學中文「我是貓奴」來做自我介紹，並表示平時如果有1整天的假，會想窩在家陪貓玩，「回家的時候感覺到貓在等我，可是一打開門牠門又躲開了。」

(中時 )