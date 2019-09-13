日本埼玉縣秩父市的養豬場所養的豬隻確認感染豬瘟，這是關東地區首次傳出豬瘟疫情，也是日本發現的第41件豬瘟感染例。

埼玉縣指出，山梨縣笛吹市的「山梨食用肉流通中心」11日出貨的豬疑似感染豬瘟，豬隻的出貨地是埼玉縣的養豬場。山梨縣和埼玉縣派家畜防疫員檢查後懷疑是豬瘟，再將採樣送至農研機構動物衛生研究部門鑑定基因後確認是感染豬瘟。

這個養豬場共飼養678頭豬，為了防疫已決定全數撲殺且將徹底消毒養豬場及周邊。

「山梨食用肉流通中心」12日起暫停拍賣，13日起暫停進貨，將全面消毒後與農林水產省協商後再判斷何時重新營業。

日本去年9月在岐阜縣的養豬場時隔26年發現豬瘟，之後各地陸續傳出疫情，已經擴散到愛知、三重、長野縣等8個府縣，撲殺了13萬頭豬，關東地區則是首次淪為疫區。

各地的養豬戶擔心豬隻會感染豬瘟而加強防範，養豬場附近限制人車進出並灑石灰消毒。

日本農水省為防止野豬感染使豬瘟疫情擴大，已採取獵捕野豬或在飼料中摻疫苗等對策，但仍然無法阻止疫情擴大。養豬戶希望能替豬隻施打疫苖，但農水省擔心豬會產生抗體，到時候無法分辨豬隻是否感染，將會影響市面的流通及出口，故目前仍在謹慎評估中。

(中時電子報)