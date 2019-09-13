員工把百輛手推車團團圍住一輛標緻308。(圖擷自Arnold Angelini FB)

大賣場亂停車令人頭痛，但只能眼睜睜看車主人耍賴嗎？業者面對這種奧客，其實也不是沒招。阿根廷一家超市使出必殺技，令無良車主超傻眼，員工把百輛手推車團團圍住一輛標緻308，這畫面令許網友大讚，真是好棒棒！

阿根廷網友安赫里尼(Arnold Angelini )在臉書po文表示， 星期日晚上11點，他看完電影要去開車看見這一幕。一輛亂停車的標緻車被至少5排手推車圍住，他拍下這一幕並上傳至社交媒體，他的貼文寫道：「你一定是個智障才會把車停在這。」大賣場周日在晚上9點打烊，這位車主若不想自己出力，就得等到隔天才能找人協助，他並稱讚大賣場員工教訓了車主。

安赫里尼說，他也了解有些時候很難找到停車位，但也不該找找其他地方。將車停在賣場手推車放置處，結果就是被員工教訓，想要將車開出來恐怕得大費週章。

這則貼文有6千多位網友分享出去，網友留言評論說，「就是個渾蛋」、「等不及看那位車主去取車時的表情」。

(中時電子報)