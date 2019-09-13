台語有句俗諺「老矇老還會哺土豆」（老雖老還會嚼花生）來形容長輩老當益壯，日前在法國南部一名八旬老婦，面對入室盜竊的毛賊毫不膽怯，不僅把賊從躲藏的床下拖出來，還大聲呼救，最終嚇跑了竊賊。

據法國商業調頻電視臺報導，這名83歲的老婦居住在法國西南部吉倫特省小鎮庫爾德蒙塞居（Cours-de-Monségur）。10日晚，她聽到家中有響動，並發現一個房間裡透出亮光。

老太太心裡起疑，便前往查看，在沒有發現狀況後關掉了房間內的照明燈。但她剛剛轉身離開時，房間裡的燈又亮了，她返回查看，發覺床下竟然藏著人。

據報導，這是一名入室行竊的盜賊。老太太非但沒有害怕，還上前揪住竊賊雙腳從床底拖出來。該男子起身後情急之下，從另一個房間翻窗逃跑。可是這名竊賊或許意識到屋主是一名獨居老人，所以又從正門再次闖入，向老婦索要錢財。

老婦見其死性不改，便向窗外大聲呼救，鄰居聽到老婦呼救紛紛趕來幫忙。盜賊見老婦毫無懼色，立刻做賊心虛，又一次奪門落荒而逃。鄰居趕到後，早已不見盜賊去向。

當地吉倫特省憲兵部隊事後在社交媒體上公佈了案情，讚賞這位老婦勇氣可嘉，並稱她為「超級奶奶」。目前，憲兵已經展開調查，繼續追查盜賊的下落。

(中時電子報)