鴻海創辦人郭台銘12日宣布退黨，外界解讀他將參選2020總統大選。日前替前總統馬英九被韓粉噓下台抱不平的北市議員徐巧芯，突傳言將任郭台銘青年部部長。徐巧芯在臉書澄清「完全沒有這件事。」對於，徐巧芯針對韓國瑜「冷嘲熱諷」導致流言不斷，網紅「村長」詹江村直接在臉書直播宣告：「如果徐巧芯議員真心支持韓國瑜，我願意連續公開道歉一星期。」

徐巧芯對傳言特在臉書澄清：「今天大陸的網站上流傳一則來自『人民政協報』的新聞，說我要去擔任什麼郭台銘的青年部部長，完全沒有這件事。

其實我個人從未主張，甚至根本不支持郭台銘脫黨參選2020（初選我還公開支持朱立倫呢），又何來擔任什麼青年部部長的可能？而且這個稱號一聽就很low，聽到就覺得很好笑。

我也不曾加入什麼黑韓群組，之前新聞報導的open kmt 我從頭到尾都不在裡面。」

徐巧芯強調：「我不怕霸凌，也不怕陸媒。要黑去黑，行得正、坐得直，才不怕你勒。」

對徐巧芯澄清「不曾加入什麼黑韓群組」，同為國民黨籍的「村長」詹江村亦對他批評徐巧芯「黑韓」做出動作，宣告：「如果徐巧芯議員真心支持韓國瑜，我願意連續公開道歉一星期。」

(中時電子報)