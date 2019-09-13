槍殺角頭男子 法院裁定羈押禁見 20:572019/09/13 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市龍潭角頭江宗霖4日遭連開6槍慘死，1名嫌犯隔天遭逮捕，另名27歲林姓男子逃亡9日後遭逮。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市龍潭角頭江宗霖4日遭連開6槍慘死，警方5日在桃園機場逮捕28歲林姓男子後，另名27歲林姓男子逃亡9天後，在墾丁1間汽車旅館落網。檢方認定林男涉有殺人罪之犯嫌重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲押。法院裁定收押禁見。 檢方指出，林男移送桃園地檢署後，檢察官認為涉有殺人罪之犯嫌重大，有串證、逃亡之虞，已向桃園地方法院聲請羈押。地院法官則認為，林男有逃亡事實及涉犯重罪，裁定收押並禁見。 (中時 ) #法院 #桃園 #裁定 #男子 #殺人罪 也許您會感興趣 推薦閱讀 法院搞烏龍 黃之鋒又被捕 04:102019/09/09 兩岸要聞 鵝肉店縱火判太輕 最高法院發回更審 11:232019/09/09 社會 法院「擺烏龍」黃之鋒昨機場被捕後今獲釋 13:522019/09/09 兩岸 推翻先前裁決 蘇格蘭法院判強森暫停國會違法 21:292019/09/11 國際 令國會休會 法院裁定非法 04:102019/09/12 國際大事 魏應充被控漏報銷售額遭判2年 最高法院撤銷 15:412019/09/12 社會 最高行政法院大法庭第一件提案出爐 17:512019/09/12 社會 桃奪ICF首獎 明年邀21智慧城市來台 19:462019/09/12 生活 桃園地景藝術節恐塞爆 建議搭乘大眾運輸工具 13:162019/09/13 生活 龍潭角頭槍殺案槍手落網 檢方聲押 19:062019/09/13 社會 社會熱門新聞 凍末條！偷窺正妹床戰數月 外送員竟求「親自上馬」 - 社會 管中閔判決招議？ 石木欽聲明：鬥爭下犧牲品 - 社會 戰力強！人夫偷吃一天5發 人妻收千萬感謝小三 - 社會 女大生活活被「5狗分屍」 死前淒厲喊：救我 - 社會 轉系不成實習成績差 成大護理系女大生開學前夕輕生亡 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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