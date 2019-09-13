桃園市龍潭角頭江宗霖4日遭連開6槍慘死，警方5日在桃園機場逮捕28歲林姓男子後，另名27歲林姓男子逃亡9天後，在墾丁1間汽車旅館落網。檢方認定林男涉有殺人罪之犯嫌重大，有串證、逃亡之虞，向法院聲押。法院裁定收押禁見。

檢方指出，林男移送桃園地檢署後，檢察官認為涉有殺人罪之犯嫌重大，有串證、逃亡之虞，已向桃園地方法院聲請羈押。地院法官則認為，林男有逃亡事實及涉犯重罪，裁定收押並禁見。

(中時 )