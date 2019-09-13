前澤友作在推特證實賣出購物網經營權。（圖／翻攝自yousuck2020推特）

26歲女星剛力彩芽去年和43歲、身家800億台幣購物網社長前澤友作公開交往，女方因炫富行徑一度挨罵，今年3月前澤友作經營的購物網傳出陷財務困境，使他不得不賣名畫籌錢。近日前澤友作將網站賣給日本雅虎，他昨(12日)出席記者會，宣布即日起辭去社長職位並交出經營權，說著說著還不禁擦淚，令外界好奇其經濟狀況。

綜合日本媒體報導，前澤友作21年前一手創立「ZOZOTOWN」時尚購物網，家產最高曾達2200億日幣（約630億台幣），並登上《富比士》日本前50大富豪榜。去年前澤友作搭上清純女星剛力彩芽，女方曬出搭私人機到俄羅斯看世足賽照片，被網友批評炫富拜金，兩人一度傳出分手，女方因此爆瘦，之後兩人又合體出席時尚活動，以行動否認情變。

前澤友作去年宣布有登上月球計畫，但未正面回應是否帶剛力彩芽同行。昨前澤友作在SoftBank創辦人孫正義陪伴下開記者會，宣布賣出一手創建的「ZOZOTOWN」，傳日本雅虎以4007億日幣（約1154億日幣）買進50.1%的股權，而孫正義受訪時，問前澤友作的登月計畫，透露：「他之後會接受訓練，還會跟女友一起去，很令人羨慕」，證實前澤友作會帶剛力彩芽登月，至於結婚計畫，前澤友作以個人隱私為由拒絕回答。

(中時電子報)