曾演出膾炙人口《吉貓出租》的日本人氣女星市川實日子，暌違多年再度貓奴上身、演出新片《貓咪知道但是貓咪不說》，這次她不出租貓咪，而是向黑貓傾訴困擾與秘密，各界稱讚她為詮釋貓片的不二人選。此外，該片為日本名導御用演員星由里子的逝世前遺作，她最後開朗、精湛的演技全收錄其中。

市川實日子貓魂再上身，演出貓咪電影。（可樂電影提供）

市川實日子以電影《永恆物語》出道，之後廣泛活躍在電影、連續劇、廣告等領域。2016年參與演出《正宗哥吉拉》演出，榮獲日本金像獎最佳女配角獎、每日電影獎最佳女配角獎。繼《吉貓出租》後，《貓咪知道但是貓咪不說》片中與貓咪互動的療癒模樣，讓人大讚演技自然。

日本名導御用演員星由里子逝世遺作。（可樂電影提供）

此外，該片記錄下日本演技派演員星由里子的最後身影，她過去是導演成賴巳喜男、岡本喜八等名導的御用演員，在拍攝完該片後，於去年5月16日因肺癌病逝，終究未能看見自己最後的作品《貓咪知道但是貓咪不說》大銀幕放映。該片上映中。

(中時 )