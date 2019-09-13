新北市長侯友宜抵達渡船頭停車場，新店區國校里長郭儒鈞卻當面向侯陳情「市府舉辦活動根本沒通知。」（葉書宏攝）

適逢中秋節，新北市長侯友宜今（13日）下午4時許前往新店區體驗自行車騎乘樂趣，從青潭河濱公園騎至碧潭渡船頭停車場，沿途欣賞河岸風光及進行闖關遊戲。豈料，侯友宜抵達渡船頭停車場，新店區國校里長郭儒鈞卻當面向侯陳情「市府舉辦活動根本沒通知。」

侯友宜與市議員等民意代表從青潭河濱公園開始騎自行車，沿途行經青潭堰、海會寺、市定古蹟瑠公圳引水石硿、135公尺移動車道、新店渡船頭、和美山步道等，侯沿途停靠各景點進行闖關遊戲，更熱情與遊客合影，鼓勵民眾多多運動健身。

侯友宜抵達碧潭渡船頭停車場時，郭儒鈞當場向他陳情表達不滿。

郭儒鈞表示，該路段的自行車道會順利完工，是她於2003年時，向經濟部第十河川局爭取經費蓋的堤防、基座，若沒有該堤防興建，就不會有如今的自行車道，不通知里長就是不尊重里民，「以前的活動也都沒有通知。」

郭儒鈞強調，該自行車道的基座預算是她直接向經濟部爭取，新店公所一毛錢都沒有出，但如今舉辦活動，卻連通知都沒有，市府做事情怎麼可以這樣，需要里長的時候就拜託、拜託，用完之後就甩開。侯友宜則頻頻笑著安慰直言，「未來將會檢討改進。」

(中時 )