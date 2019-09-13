新北市政府13日舉辦「中秋覽月光雕水霧秀暨覽勝大橋通車典禮」，新完工的覽勝大橋結合光雕水霧，將成為烏來區拍照打卡的新景點。（工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府13日舉辦「中秋覽月光雕水霧秀暨覽勝大橋通車典禮」，新完工的覽勝大橋結合光雕水霧，將成為烏來區拍照打卡的新景點。（工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府13日舉辦「中秋覽月光雕水霧秀暨覽勝大橋通車典禮」，新完工的覽勝大橋結合光雕水霧，將成為烏來區拍照打卡的新景點。（工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府13日舉辦「中秋覽月光雕水霧秀暨覽勝大橋通車典禮」，新完工的覽勝大橋結合光雕水霧，將成為烏來區拍照打卡的新景點。（工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府13日舉辦「中秋覽月光雕水霧秀暨覽勝大橋通車典禮」，新完工的覽勝大橋結合光雕水霧，將成為烏來區拍照打卡的新景點。（工務局提供／葉書宏新北傳真）

新北市政府今（13日）舉辦「中秋覽月光雕水霧秀暨覽勝大橋通車典禮」，由新北市長侯友宜主持，改建後的新橋除強化防洪保護能力，更融合地方風貌、促進觀光效益，新橋夜間結合光雕水霧，將成為烏來區拍照打卡的新景點。

侯友宜參加通車典禮前，先前往烏來環山路（北107-1線）及情人步道（北107線）視察因蘇迪勒及杜鵑風災受損的復原現況，聽取工務局養處簡報後，侯特別關心一旁瀑布區及台車通往雲仙樂園的環山路商家和民眾，專程前往致意並與遊客們話家常寒暄。

隨後，通車典禮由著名吉他手謝宗霖、王薰希、泰雅族舞蹈團體金拿善載歌載舞為精彩活動揭開活動序幕，侯友宜與地方耆老一起倒數計時點亮覽勝大橋上繽紛亮麗、五光十色的光雕水霧，照亮烏來夜空。

侯友宜表示，覽勝大橋具有50年歷史，受到蘇迪勒、梅姬等颱風侵襲，導致水位暴漲重創烏來老街，橋梁防洪高度不足進而造成橋體結構受損，市府向中央爭取經費補助，順利推動橋梁改建工作，並在中秋節前夕順利完工。

侯友宜提到，新橋不僅能增加夜間光雕水幕，另結合當地風光水色，讓整體烏來夜晚顯現獨特之美，並希望進一步帶動烏來地區夜間觀光。

工務局表示，舊的覽勝大橋是連結烏來老街與溫泉街兩岸居民出入的重要橋梁，而新橋選擇在舊橋上游處興建，銜接烏來老街明隧道，並在新橋上河岸兩端各規劃一處透明玻璃的景觀平台，民眾可以俯瞰腳下南勢溪湍急的水流，讓新橋發揮通行安全與觀光遊憩的雙重功能。

(中時 )