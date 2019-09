日本傑尼斯人氣團體Hey! Say! JUMP睽違7年2度來台開唱,為宣傳演唱會成員山田涼介、知念侑李、中島裕翔與藪宏太特地於今年6月抽空訪台,演唱會門票開賣當天更秒殺售鑿,足以可見團體在台的超高人氣。

Hey! Say! JUMP為回饋台灣粉絲及紀念台灣演唱會,破天荒開放單曲音源期間限定數位上架,16日凌晨起至2020年3月15日止,由Hey! Say! JUMP演唱的〈昂首向前走〉及出道歌曲〈Ultra Music Power [new-rec]〉將在台灣地區的KKBOX、MyMusic、friDay音樂、LINE MUSIC、Apple Music等5家台灣主要數位音樂平台上架,讓粉絲們在演唱會前搶先預習。

本次期間限定數位上架的歌曲分別為Hey! Say! JUMP翻唱的日本代表名曲〈昂首向前走〉,此曲同時也是成員山田涼介2019年主演之特別劇的主題曲,另一首歌曲則是Hey! Say! JUMP重新錄製了2007年發行的出道單曲〈Ultra Music Power〉,新版本的〈Ultra Music Power [new-rec]〉滿溢著成員們的希望期盼,讓內心湧出面對未來的勇氣。

除了期間限定數位上架之外,Hey! Say! JUMP將自28日起至10月13日止於華山1914文創園區紅磚區西4館加碼開設期間限定快閃店「Hey! Say! JUMP POP! UP! STORE」,唱片公司紀念快閃店開幕及回饋台灣粉絲,也將推出Hey! Say! JUMP出道單曲《Ultra Music Power》台壓版,並確定於快閃店開幕當天首賣。

(中時 )