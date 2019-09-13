Lamigo桃猿後援投手蘇俊羽於今日對戰富邦悍將，4局上半登板僅丟3球被敲1支安打，總教練洪一中突然走上場關切，隨後便讓蘇俊羽退場，賽後洪一中表示，「投手教練有問題，有傷還讓他(蘇俊羽)上來，他們還不知道，是我看出來的。」

桃猿先發洋投多猛僅投3局就被敲9支安打、失4分，蘇俊羽於4局上半接手中繼，被胡金龍敲安打後，對林益全投出第3球，場邊的洪一中發覺不對勁，立刻走進場關切，隨後讓蘇俊羽退場，由林逸翔接手投球任務。

賽後洪一中表示，蘇俊羽投3球的球速都僅有130初，差太多了，「不知道有沒有受傷，但一定有不舒服。投手教練有問題，有傷還讓他上來，他們還不知道，是我看出來的。」蘇俊羽去年曾對中信兄弟投出完投完封勝，不過今年春訓時曾出現失速問題。而球隊防護員則表示，如果有狀況不可能將蘇俊羽拉上一軍。

桃猿牛棚常放火是近期球隊最頭痛問題，昨日拉上後援投手蘇俊羽、張明翔、吳丞哲等人，對於蘇俊羽狀況洪一中無奈表示，「現在沒投手了，不知道能拉誰上來。」

(中時電子報)