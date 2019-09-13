本周末的德甲第4輪有兩場精彩好戲，除了RB萊比錫vs.拜仁慕尼黑的龍頭之爭，「普魯士大黃蜂」多特蒙德vs.「藥廠」勒沃庫森也是不容錯過的好戲。其中前多特教頭博許（Peter Bosz）與藥廠發跡的德國國腳布蘭特（Julian Brandt），本輪各為其主對上前東家，也很有話題性。

布蘭特在2014年1月，以35萬歐元轉會費從沃夫斯堡轉戰勒沃庫森，隔月就上演職業生涯處女秀，現年23歲的他共在藥廠效力5年半、踢了165場德甲、21場歐冠與11場歐霸，成長迅速，期間代表德國贏得2016里約奧運銀牌與2017年洲際國家盃冠軍，也是去年俄羅斯世足賽少數表現出色的德國國腳。

今年夏天，多特以2500萬歐元買斷布蘭特在藥廠的合約，延攬這位也能踢左右兩翼的攻擊中場，他也在開幕戰對奧格斯堡就替補破門。不過在第3輪對上首度升上德甲的柏林聯盟，布蘭特首度先發，多特卻以1比3吞敗，本輪準備從老東家身上討回來。

若說布蘭特在藥廠是風光的5年半，博許在多特就是先盛後衰的代表，他在2017年夏天接掌多特兵符，帶出開季7輪6勝1和、進21球失2球的驚奇成績。但從第8輪2比3輸給RB萊比錫起，這位荷蘭教頭的神話開始破滅，13場正式比賽竟然只拿1勝，還是德國盃取勝低級別對手，上半季還沒踢完就被開除。

博許在去年聖誕節前接下藥廠兵符，最後拿下德甲第4，成績不錯。本輪將是他第2次領軍回多特踢館，今年2月24日曾以2比3落敗。

勒沃庫森教頭博許本輪對上前東家多特蒙德。（美聯社資料照）

★運彩推薦參考

RB萊比錫與拜仁之戰，台灣運彩開出客勝1.60賠率，明顯看好拜仁，但「紅牛軍團」萊比錫踢出3戰全勝、進9球的隊史最佳德甲開季成績，紅牛競技場更是著名的魔鬼主場，近19場德甲主場只吞1敗，就連拜仁上季也在這裡與紅牛踢成0比0。

萊比錫與拜仁上季共3次交手，在慕尼黑的德甲比賽，拜仁僅以1比0小勝。儘管德國盃決賽拜仁以3比0完勝，但比賽地點是柏林的奧林匹克運動場。萊比錫的主場沒那麼容易被踩進來，彩迷或可考慮「不讓分」玩法中，賠率3.50的和局選項。

多特對勒沃庫森，大黃蜂主場也以牢不可破著稱，若覺得「不讓分」主勝的賠率1.55不夠誘人，或可考慮「大小」玩法中，主隊大於2.5球的選項（賠率2.45）。因為兩隊最近4次在多特主場交手，多特不但大獲全勝，且單場都進3球以上。

多特開季連3輪都先丟球，後防穩定性成為罩門，但中前場經過今夏重金補強，進攻火力更上層樓，尤其藥廠的打法也是有攻有守，不是死守後場的踢法，有利於多特在快速攻防中進球，期待大分反而比預測勝負更有把握性。

(中時電子報)