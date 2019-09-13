中秋團圓夜，高雄市長韓國瑜特地開直播、吃柚子，向民眾祝賀「月圓人圓」。韓國瑜強調，希望台灣的政治趕快恢復寧靜，在世界經貿大戰、經濟環境不佳的挑戰下，大家能夠平平安安過好日子。

韓國瑜表示，為了響應「禿子跟著月亮走」口號，特地在中秋節晚間開直播和大家聊聊天，桌上還擺出兩盅文旦，強調各是台南、雲林的優質文旦。

韓國瑜也提到，已經提前打電話向前主席連戰、朱立倫、吳敦義、馬英九，以及前台中市長胡志強等人祝賀。

直播中，韓國瑜再次強調「台灣安全、人民有錢」是未來總統必須做到的事，他認為這就像生日許願一樣，是台灣人民共同的願望。為了強調與青年站在一起的決心，韓國瑜也大力向年輕人喊話，表示青年局10月1日就要成立，3億資金已到位，強調市府的策略是「錢到哪，服務就到哪」。明年開始，歡迎高雄的青年勇敢申請、創業逐夢。

提到日前勇於面對綠營議員的罷免記者會，韓國瑜重申，罷免法規定需待上任一年後才能罷免，綠營操作罷免於法不合，目的是為了打擊市府的政治威信，完全是政治的操作與算計，很無聊。

「有什麼事情，面對面談，只要對高雄市民好、建設有幫助，都可以」韓國瑜表示，市府不斷進行道路鋪設、清水溝箱涵、招商引資、提升旅客人次等工作，局處首長都做到爆肝，竟得到這樣的回應，實在不公平。

直播最後，韓國瑜再次祝福觀眾中秋佳節快樂，闔家平安幸福，也特地用西班牙語「阿哩歐斯」說再見。

(中時 )