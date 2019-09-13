富邦悍將主場對決Lamigo桃猿的中秋假期三連戰，成為年度勝率第一保衛戰，今日悍將靠羅力6局無失分好投，以及19支安打狂攻，13比0完封桃猿。悍將年度勝率僅差龍頭桃猿0.5場勝差，若成功超車，即使沒取得下半季冠軍，仍能進行季後挑戰賽。

悍將在前3局就取得7分大幅領先，首局趁桃猿先發洋投多猛不穩，靠4支安打以及桃猿單局2次失誤，狂攻整整9人次拿下4分；3局下半悍將攻勢再起，先靠3支安打攻下第5分後，一、三壘有人的情況下雙盜壘戰術成功，三壘跑者回來得分，接下來連續2支安打添得第7分。

最終悍將以13比0大比分奪勝，桃猿則苦吞5連敗，羅力收下本季第12場勝投，打擊方面林哲瑄及胡金龍雙雙敲出陽春炮。除此之外范國宸打擊超火燙，單場5支4繳出「鐵支」超猛打賞，個人包辦4分打點創下個人生涯新高，林益全同樣繳出4安猛打成績，全隊火力支援，共敲19支安打。

雖然羅力繳出6局好投，不過對於桃猿強打者林立仍很頭痛，過去羅力就曾表示林立是很難解決的打者，今日兩人對決3次，林立敲出2支安打、1次保送，賽後羅力再次稱讚對手，「林立是很棒的打者，能把球看得很清楚，我還需要更精進自己，才能對付像林立這麼有實力的對手。」

悍將獲勝後，下半季成績落後龍頭中信兄弟2.5場，全年度勝率則僅差龍頭桃猿0.5場勝差，即使悍將沒有拿到下半季冠軍，根據規則，全年勝率第一的球隊未能取得半季冠軍，則會與上、下半季冠軍中全年勝率較低的球隊進行「季後挑戰賽」，勝隊再與另一支半季冠軍隊伍進行最終總冠軍戰，目前戰況膠著，鹿死誰手還不可知。

(中時電子報)