一場反對偷拍裙底的運動正在歐洲不斷壯大，德國司法部長蘭布萊希特計畫立法，將「偷拍裙底」的行為定義為刑事犯罪，加以嚴懲。

將偷拍裙底行為寫入刑法的動議來自德國南部城市路德維希堡的兩位女士。伊達‧薩森貝格和漢娜‧賽德爾4月在網上發起了連署請願，迄今已逾9萬人連署。

「最令人感到噁心的是，你可能完全不會察覺到自己成為了偷拍裙底的受害者」，賽德爾在今年8月接受德國之聲採訪時說，「你可能站在超市的扶手電梯上，也可能是在地鐵裡，在音樂會上，（就被偷拍了）。而你不知道這些照片將會被如何處理--是不是會被上傳到色情網站、網絡論壇，或者有人甚至會對著這些照片手淫。」

薩森貝格和賽德爾希望讓偷拍者受到更加嚴厲的懲罰。「我們收到很多女性的來信，她們支持我們的行動」，薩森貝格說，「很多女性說，當她們抱怨自己被偷拍時，就會有人告訴她們應該穿長褲或牛仔褲，不要穿短裙。」

按照德國現行的法律，偷拍裙底大多數情況下只能算是輕度違法行為，不會受到刑法追究，除非偷拍者同時還對受害者加以言語侮辱或者是身體接觸，才算是觸法。如果相關照片損害了受害者的名譽，偷拍者可被處以罰款處罰或者最高兩年的有期徒刑。

除了聯邦層面之外，德國萊法州、巴符州、巴伐利亞州和北威州也分別宣佈，將要分別在州一級的立法中引入類似法律。德國聯邦參議院也將在本月就此進行討論。

今年夏天，一名男子在西班牙馬德裡被捕，他被指控在公共交通工具上偷拍了超過500名女性的裙底風光。

英格蘭和威爾斯今年也立法禁止偷拍裙底行為，違法者將受嚴懲，包括最多兩年有期徒刑，以及列入性侵犯者黑名單。其它一些國家包括印度、紐西蘭、澳洲和芬蘭，也禁止偷拍裙底行為。

(中時 )