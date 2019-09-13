幾米碧潭月亮展期自9月13日至11月13日，每天下午5點半至晚間10點亮燈。（觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

幾米碧潭月亮展期自9月13日至11月13日，每天下午5點半至晚間10點亮燈。（觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

幾米碧潭月亮展期自9月13日至11月13日，每天下午5點半至晚間10點亮燈。（觀旅局提供／許哲瑗新北傳真）

「幾米漂浮月亮現身新店碧潭！」新北市新店區公所將著名繪本畫家幾米《月亮忘記了》創作，打造為地景藝術加上夜間燈花秀，在13日中秋夜正式點燈，除了懸掛天邊的皎潔明月外，湖面漂浮的超級月亮輪廓更是唯美，雙月相互輝映的畫面不可錯過，活動展期自9月13日至11月13日，為期60天，將成為打卡新景點。

觀旅局表示，月亮是幾米作品裡經常出現的元素，象徵著溫暖、呵護與守望，幾米繪本《月亮忘記了》今年滿20週年，全球發行超過12種語言版本，撫慰廣大讀者的心。

觀旅局指出，今年中秋節，幾米及其團隊打造15米的飄浮月亮，在新北市碧潭風景區展出，象徵月亮陪伴小男孩散發的靜謐與美好，與碧潭自然山水結合，轉化為動人心弦的地景藝術，美景盡收眼底，更透過幾米傳達溫暖意涵的作品，點亮觀賞者的心靈。

觀旅局表示，展期自9月13日至11月13日止，每天下午5點半至晚間10點亮燈。

新北市長侯友宜13日晚間前往點燈，他說，幾米的《月亮忘記了》創作在1999年921大地震前夕，書出版後療癒了許多孤單、傷痛的心靈。今年適逢921大地震20週年，許多人經歷了生命中沉重的傷痛，也讓人看見社會的善、愛以及勇敢，藉由幾米《月亮忘記了》繪本中的形象，融合碧潭溪面自然景觀，重新創造、牽引人們心中的溫暖記憶。

侯友宜指出，碧潭除了起伏低緩的和美山以及綿延的河濱自行車道，適合情侶親子出遊外，還有歷史悠久的吊橋，吸引攝影愛好者的吊橋光雕、全台唯一的人力擺渡等，值得遊客造訪，也可另外前往烏來山區泡溫泉、觀賞烏來瀑布以及體驗烏來部落文化，規畫充實的新店烏來一日遊。

(中時 )