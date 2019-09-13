李安新作《雙子殺手》9日才發布預告，配合華人地區中秋佳節，又在微博公布兩款手繪海報以及一支幕後特輯。特輯中威爾史密斯（Will Smith）忍不住抱怨回春成「23歲」的難處：「他（李安）一直對我喊卡，跟我說『你演得不好，你要演你演技不好的時候。我希望你演得更好，是把演不好戲的你演好』。」

威爾在派拉蒙位於紐約的製作公司與第一批看到《雙子殺手》的工作者交流，解說臉上佈滿追蹤器的拍攝過程。他認為電影最吸引他的概念，是人不得不面對由己而生的夢魘，「是我們創造了最強的敵人，而這個敵人正是自己。我們面對的困難阻撓和痛苦，都是自己結出的惡果。」

《雙子殺手》在微博上發布中秋節主題的手繪海報，以圓月為背景搭配溫暖色調。（新浪電影微博）

另外李安接受淘寶電影專訪，認為與《綠巨人浩克》相比，雖然電影都在探討「自我」，但打動他的不是心理憤怒或陽剛，「我現在比拍《浩克》的時候虛長20歲，打動我的是對生命的回顧。人在比較純真的時候是什麼樣的心態？對未來會有怎樣的想像？走過以後會想告訴自己什麼？還有看得到未來的話會有怎樣的心情思路？是比較存在主義的東西。」

李安認為科技日新月異，新的事態會逼自己反思存在的意識價值，「我拍的是動作片、懸疑片，很熱鬧一個大片，這麼貴的片子我會交待很多東西，但我最關心還是本質問題：人怎樣是一個人？我們跟複製人比起來，如果複製人是純真，我們是不是更像複製人？」

(中時 )