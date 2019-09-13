最近好幾份民調都居第一的蔡英文總統，2020真會躺著選？國民黨台南市議員謝龍介直指，蔡英文不是躺著就會上，因韓國瑜、郭台銘都不是肉腳。最終是誰犯的錯較少者勝出。

謝龍介分析說，「三腳督」的狀況下，3個人都有機會贏，最終是誰犯的錯比較少，誰就越接近那個機會，至於郭的票為何會一直流失，救是因為這段時間他在犯錯；而韓的優勢則是在他犯錯後，他不會跌到谷底，因現在「護盤」的就是前總統陳水扁。

陳水扁曾指出，會受到棄保影響的可能是蔡英文。謝龍介卻認為，阿扁說棄保後傷的是蔡說法，並不是在反蔡，而是在挺蔡，阿扁是要從韓國瑜這兒抽回一些選票，因一些赤腳羅漢、販夫走卒原先支持民進黨的人，現在確實跑到韓這兒。所以阿扁的一邊一國明著是要分蔡英文的票，其實是要把韓這些基層的票抽回來 所以韓國瑜可說是腹背受敵。

謝龍介在政論節目強調，2020蔡英文不是躺著就會上，因即使會有棄保，也不是用操作的，況且韓、郭都不是肉腳，所以會變成「三腳督」勢均力敵的局勢。

民進黨台北市議員王世堅則認為，韓、郭之間不會有棄保，因為選民很清楚「選我所愛，愛我所選」，尤其年輕選民不可能再被任何政黨政治綁架或感情勒索。

(中時電子報)