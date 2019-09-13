「大港開唱」明年將停辦！策展團隊稱，因明顯感受不到韓市府的支持，主辦單位面臨無法克服的困難，故將帶著不捨與遺憾的心情，做此決定。對此，國民黨前立委孫大千向「大港開唱」團隊喊話：別躲在文化人的保護傘，7問題說清楚吧！

孫大千今(13)日在臉書上表示，「大港開唱」的主辦團隊「偷雞不著蝕把米」了！....又要面子，又要裡子，還不忘記倒打韓國瑜一耙，但是最後卻「搬石頭砸了自己的腳」。

針對「大港開唱」共領高雄市府補助金超過5000萬元等爭議。孫大千提出7個問題，要「大港開唱」的主辦團隊勇敢回答！

第一，依照長久以來的慣例，政府不會補助有售票行為的商業活動，請問『大港開唱』是透過什麼樣的管道，取得文化部的高額補助金？」

第二，為什麼「大港開唱」可以一手從文化部取得上千萬元的補助，另一手卻又可以對外高價售票獲利呢？

第三，「大港開唱」在2010年舉辦時，參與人數為四萬人，票價只有500元。為什麼到了2019年，參與人數高達八萬人時，票價卻要三級跳，漲到1500元？

第四，高雄市政府受到議員的質詢要求，針對「大港開唱」的相關爭議進行調查，原本就是職責所在。如果一切坦蕩清白，又何必如此介意政府單位的例行調查呢？這怎麼能算是「查水錶」呢？

第五，「大港開唱」究竟是屬於高雄市政府的活動？還是屬於主辦團隊的活動呢？為什麼這麼重大的活動不需要公開招標，每年都要指定同一家特定廠商來主辦呢？

第六，在過去這幾年來，「大港開唱」的主辦團隊從中央政府手上拿到了將近5000萬元的補助，卻仍然場場售票，請問主辦團隊可不可以出來向大家說明一下，這些年究竟賺了多少錢呢？

第七，「大港開唱」的主辦團隊究竟有什麼傲人的背景力量，能夠在高雄市政府得到如此的禮遇對待呢？

孫大千要「大港開唱」主辦單位「踹共啦！黑韓之前，先把自己的問題說清楚吧！」

(中時電子報)